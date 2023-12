Stand: 07.12.2023 12:54 Uhr Feise verlängert bis 2026 bei Hannovers Bundesliga-Handballern

Hannes Feise und Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, hat der 27 Jahre alte Allrounder einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. "Er ist sehr variabel einsetzbar und damit eine absolute Allzweckwaffe für uns. Insbesondere in der Abwehr ist er sehr wertvoll", sagte Hannovers Sportchef Sven-Sören Christophersen über Feise, der schon in der Jugend für die TSV spielte. | 07.12.2023 12:53