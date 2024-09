Stand: 18.09.2024 11:40 Uhr Federer rät Zverev zu offensiverer Spielweise

Tennisikone Roger Federer hat Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev eine offensivere Spielweise ans Herz gelegt. Der Hamburger agiere "viel zu passiv und defensiv, wenn es drauf ankommt", sagte Federer mit Blick auf Zverevs Viertelfinal-Niederlage bei den US Open gegen Taylor Fritz. Der 27-Jährige sei "ein wundervoller Spieler" und einer der "besten Rückhandspieler" auf der Tour: "Er ist großartig in der Verteidigung, aber ich denke, um zu gewinnen, muss man den Weg nach vorne suchen", sagte der Schweizer, bei dessen Berliner Showturnier Laver Cup auch Zverev am Wochenende am Start ist. | 18.09.2022 11:37