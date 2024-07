Stand: 07.07.2024 13:27 Uhr FC St. Pauli weiht jüdische Gedenktafel am Trainingsgelände ein

Mit einer Gedenktafel erinnert der FC St. Pauli an die jüdische Geschichte seines Trainingsgeländes an der Kollausstraße in Hamburg in den ersten Jahren unter der Diktatur des Nationalsozialismus. Auf Initiative des Vereins und des Museums des FC St. Pauli ist die Tafel am Sonntag eingeweiht worden. Wo heute das Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Bundesligisten ist, war am 8. Juli 1934 die Sportplatzanlage der jüdischen Sportgruppe "Schild" eröffnet worden. Nach den Novemberpogromen 1938 wurde die jüdische Sportbewegung in Deutschland zerschlagen. | 07.07.2024 13:27