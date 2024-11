Stand: 15.11.2024 13:09 Uhr FC St. Pauli vorerst ohne verletzten Wagner

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss in den kommenden Wochen auf Robert Wagner verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich im Testspiel bei Zweitligist Eintracht Braunschweig am Donnerstag (1:1) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Dies habe eine MRT-Untersuchung ergeben, teilten die Hamburger am Freitag mit. Wagner fällt nach Angaben des Clubs damit "vorerst aus". Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Hamburger am 24. November bei Borussia Mönchengladbach. | 15.11.2024 13:09

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig