Stand: 17.04.2024 15:26 Uhr FC St. Pauli droht Smith-Ausfall

Dem FC St. Pauli droht im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga der Ausfall von Abwehrchef Eric Smith. Der Schwede griff sich am Mittwoch während einer Übung an den hinteren rechten Oberschenkel und musste das Training abbrechen. Nur gestützt konnte der 27-Jährige den Platz verlassen. Eine Diagnose seitens des Vereins gab es zunächst nicht. Am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) treten die zweitplatzierten Hanseaten beim Tabellenfünften Hannover 96 an. | 17.04.2024 15:25