Stand: 11.10.2024 14:03 Uhr FC St. Pauli: Torwart Sascha Burchert operiert

Sascha Burchert, Torwart von Fußball-Bundesligist FC St. Pauli, ist wegen seiner anhaltenden Schambein-Probleme operiert worden. Wie die Hamburger am Freitag bekanntgaben, habe die OP in Berlin stattgefunden. Es sei die erste von zwei Operationen. Aufgrund der Beschwerden hatte Burchert in dieser Saison noch nicht im vollen Umfang trainieren können. Angaben zur möglichen Ausfallzeit Burcherts, der zuvor konservativ behandelt worden war, machte der Club nicht. Neben dem 34-Jährigen fallen auch die Torhüter Sören Ahlers nach einer Knie-OP und Ben Voll nach einem Unterkieferbruch längerfristig aus. | 11.10.2024 14:03