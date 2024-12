Stand: 12.12.2024 12:42 Uhr Ex-Werder-Profi Prödl wird Nachwuchschef in Österreich

Sebastian Prödl wird Chef der Nachwuchs-Nationalmannschaften im Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB). Der ehemalige Spieler vom SV Werder Bremen, bei dem der 37-Jährige von 2008 bis 2015 unter Vertrag stand, soll "für klare organisatorische Abläufe und in sich greifende Prozesse in der Abteilung verantwortlich sein", hieß es in einer Verbandsmitteilung. Der Posten ist neu geschaffen worden. Für ihn sei dies "der nächste gute Schritt", sagte Prödl, der 73 Länderspiele absolvierte. | 12.12.2024 09:11