Ex-Kieler Rothe wechselt zu Union Berlin

Der gebürtige Rendsburger Tom Rothe spielt in der kommenden Saison für Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin. Wie der Verein bekanntgab, wechselt der 19-Jährige von Borussia Dortmund an die Spree. Der Linksverteidiger war in der vergangenen Spielzeit an Holstein Kiel verliehen und konnte dort den Bundesliga-Aufstieg feiern. Rothe spielte von 2018 bis 2021 in der Jugendabteilung des FC St. Pauli. In Berlin erhofft sich der sechsfache U-Nationalspieler nun den nächsten Karriereschritt. | 07.08.2024 10:30