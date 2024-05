Stand: 31.05.2024 16:13 Uhr Ex-HSV-Trainer Tim Walter heuert bei Hull City an

Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter hat einen neuen Job. Wie Hull City, Club aus der englischen Championship (zweithöchste Spielklasse), am Freitag bekanntgab, wird der 48-Jährige offiziell am 1. Juli übernehmen. Er unterschrieb einen Vertrag für drei Jahre. Walter war im Februar nach zweieinhalb Jahren beim Hamburger SV entlassen worden. Er war mit dem Club zweimal in der 2. Liga auf Platz drei gelandet, in der Relegation zur Bundesliga aber gescheitert. | 31.05.2024 16:12