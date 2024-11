Stand: 27.11.2024 18:43 Uhr Ex-HSV-Trainer Tim Walter bei Hull City entlassen

Trainer Tim Walter ist beim englischen Fußball-Zweitligisten Hull City nach lediglich 18 Pflichtspielen entlassen worden. Nach zuletzt vier Pleiten in Serie und nur drei Siegen insgesamt in der Amtszeit des vormaligen Coaches des Hamburger SV zogen die "Tigers" am Mittwoch die Reißleine und beurlaubten den 49-Jährigen. Neben Walter wurden auch dessen Assistenten Julian Hübner and Filip Tapa-lovic beurlaubt, mit denen er bereits beim HSV zusammengearbeitet hatte. Alle Trainer des HSV | 27.11.2024 18:42