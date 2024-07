Stand: 13.07.2024 17:31 Uhr Ex-HSV-Profi Westermann als Flicks Co-Trainer zum FC Barcelona

Hansi Flick verstärkt sein Trainerteam beim FC Barcelona mit dem ehemaligen HSV-Profi Heiko Westermann. Der 40-Jährige verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB), bei dem er als Assistent von Christian Wörns in der U19 arbeitete. "Ich bin dankbar für fünf intensive Jahre beim DFB, in denen ich viel gelernt habe", sagte Westermann, der in seiner Karriere unter anderem bei Betis Sevilla gespielt hat. Zuvor war der Innenverteidiger in der Bundesliga für Arminia Bielefeld, Schalke 04 und den Hamburger SV aktiv. | 13.07.2024 17:30