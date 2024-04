Stand: 29.04.2024 18:08 Uhr Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier kündigt Karriere-Ende an

Der frühere Bundesliga-Profi Dennis Diekmeier wird seine Fußball-Profikarriere in diesem Sommer beenden. Die Entscheidung des langjährigen Spielers des Hamburger SV verkündete der Drittligist SV Sandhausen am Montagabend. Dort steht der 34-Jährige noch bis 30. Juni unter Vertrag. Der aus dem niedersächsischen Thedinghausen stammende Rechtsverteidiger gewann 2009 mit Deutschland die U19-Europameisterschaft. Für Schlagzeilen sorgte Diekmeier in der Saison 2019/2020, als er in seinem 294. Spiel als Profi sein erstes Tor erzielte. Kein anderer Spieler in Deutschland brauchte mehr Anläufe. | 29.04.2024 18:07