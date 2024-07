Stand: 19.07.2024 15:11 Uhr Europe Cup: Interessante Gegner für Löwen Braunschweig

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat für die Gruppenphase des FIBA Europe Cups interessante Gegner zugelost bekommen. Die Löwen treffen bei ihrem Comeback im internationalen Wettbewerb in der Gruppe A auf Tofas Bursa (Türkei), Petrolina AEK (Zypern) sowie den Verlierer aus dem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen BC Trepca (Kosovo) und Keravnos BC (Zypern). An der regulären Saison nehmen 40 Mannschaften teil, die in zehn Vierergruppen aufgeteilt sind. | 19.07.2022 15:05