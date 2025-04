Stand: 23.04.2025 21:45 Uhr EuroLeague: Theis führt Monaco zum Auftaktsieg

Ein glänzend aufgelegter Daniel Theis (Salzgitter) hat die AS Monaco in den Play-offs der EuroLeague zum Auftaktsieg geführt. Bei seiner Premiere für den Club in der Meisterrunde kam der deutsche Basketball-Weltmeister als bester Werfer des Abends auf 22 Punkte und fünf Rebounds, Monaco schlug den spanischen Spitzenklub FC Barcelona im ersten Viertelfinale 97:80 (44:42). Spiel zwei der Best-of-five-Serie findet am Freitag erneut im Fürstentum statt. | 23.04.2025 21:44