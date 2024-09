Stand: 24.09.2024 21:37 Uhr EuroCup: Hamburg Towers mit Auftaktniederlage

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers ist mit einer Niederlage in die Gruppenphase des EuroCups gestartet. Rund 48 Stunden nach dem überzeugenden Auftaktsieg in der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin mussten die Hanseaten vor lediglich 1.201 Zuschauern in der Inselpark Arena eine 80:100 (40:64)-Niederlage gegen Vorjahresfinalist JL Bourg-en-Bresse hinnehmen. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Keondre Kennedy mit 17 Punkten. | 24.09.2022 21:37