Stand: 27.06.2024 12:44 Uhr Erstes DEL-Spiel im Ausland: Grizzlys Wolfsburg gegen München in Prag

Premiere in der Deutschen Eishockey Liga: Erstmals in der 30-jährigen Geschichte der Eliteklasse wird ein Meisterschaftsspiel im Ausland ausgetragen. Wie die DEL mitteilte, stehen sich die Grizzlys Wolfsburg und der EHC München am 6. Dezember (13 Uhr) im Rahmen der Winter Hockey Games in Prag gegenüber. Die Partie wird in einer eigens errichteten und 16.000 Zuschauer fassenden Freiluft-Arena auf dem Prager Hügel Letna ausgetragen. Vom 5. bis 8. Dezember finden in Prag sieben Spiele statt. | 27.06.2024 12:32