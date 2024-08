Stand: 26.08.2024 14:46 Uhr Entwarnung bei Majer - Wolfsburger hat "nur" eine Jochbeinprellung

Entwarnung bei Wolfsburgs Lovro Majer: Der Kroate, der beim 2:3 gegen den FC Bayern München am Sonntag beide Treffer für den VfL erzielt hatte, hat sich in der Bundesliga-Auftaktpartie der "Wölfe" lediglich eine Jochbeinprellung zugezogen. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der 26-Jährige war in der 77. Miniute mit Bayerns Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic zusammengeprallt, unter seinem Auge hatte sich direkt nach dem Kopfballduell eine sichtbare Schwellung gebildet. Majer solll nach Angaben des Clubs voraussichtlich am Mittwoch wieder trainieren. | 26.08.2024 14:46