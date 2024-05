Stand: 24.05.2024 13:27 Uhr Eintracht Braunschweig verpflichtet ungarischen Stürmer Szabó

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig verpflichtet Stürmer Levente Szabó, der zuletzt leihweise bei Diosgyori VTK in der ersten ungarischen Liga spielte. Das teilten die Niedersachsen am Freitag mit. Bei den "Löwen" unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der 24-Jährige wurde in der Jugend beim italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgebildet. In der abgelaufenen Spielzeit traf der 1,95 Meter große Stürmer in 28 Spielen insgesamt sieben Mal, zudem legte er drei weitere Treffer auf. Szabó ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler Ungarns. Zu- und Abgänge der 2. Liga | 24.05.2024 13:27