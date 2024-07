Stand: 01.07.2024 16:14 Uhr Eintracht Braunschweig verpflichtet Außenverteidiger Ba

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den 20 Jahre alten Außenverteidiger Sanoussy Ba (RB Leipzig) verpflichtet. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. In der vergangenen Saison spielte Ba auf Leihbasis für den Linzer ASK. "Wir haben immer betont, dass wir auf unserer rechten Seite personell nachlegen und wir in diesem Bereich den Konkurrenzkampf erhöhen möchten. Sanoussy ist genau die Komponente, die wir gesucht haben", sagte Eintracht-Sportdirektor Benjamin Kessel. Wechselbörse | 01.07.2024 16:12