Stand: 08.11.2024 11:12 Uhr Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli bestreiten Testspiel

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat für die anstehende Länderspielpause ein Testpiel gegen Bundesligist FC St. Pauli vereinbart. Wie die Niedersachsen am Freitag bekanntgaben, treffen die beiden Nordclubs am kommenden Donnerstag, 14. November, aufeinander. Die Partie wird auf dem F-Platz am Eintracht-Stadion stattfinden, Anpfiff ist um 12 Uhr. Es werde ein "begrenztes Kartenkontingent" geben, teilte der BTSV mit. | 08.11.2024 11:12