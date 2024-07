Stand: 10.07.2024 16:10 Uhr Eintracht Braunschweig testet gegen Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig testet am Sonnabend, 20. Juli, gegen Drittligist FC Hansa Rostock. Das gaben die beiden Nordclubs am Mittwoch bekannt. Das Spiel findet demnach um 14 Uhr im Konrad-Koch-Stadion in Braunschweig statt. Wie die "Löwen" mitteilten, stünden für die Partie "ausschließlich Stehplätze zur Verfügung". Sommerfahrpläne der Zweitligisten | Sommerfahrpläne der Drittligisten | 10.07.2024 16:10