Stand: 09.08.2024 10:10 Uhr Eintracht Braunschweig holt HSV-Torhüter Johansson

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat auf seine Verletzungssorgen reagiert und noch einen weiteren Torhüter verpflichtet. Von Liga-Konkurrent HSV kommt Marko Johansson an die Hamburger Straße. Der 25-Jährige erhält bei den "Löwen" einen Jahresvertrag. Der Schwede stand in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Hansa Rostock unter Vertrag. In Braunschweig empfahl er sich zuletzt in einem zweitägigen Probetraining für eine Festanstellung. Tino Casali fällt wegen einer Knieverletzung noch lange aus. Neue Nummer eins in Lennart Grill. Wechselbörse | 09.08.2024 10:09