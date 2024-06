Stand: 12.06.2024 15:17 Uhr Eintracht Braunschweig: Decarli zu Grasshopper Club Zürich

Saulo Decarli wechselt von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig zurück in seine Schweizer Heimat. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger schließt sich Erstligist Grasshopper Club Zürich an, bei dem er einen Vertrag bis 2025 mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben hat. Decarli hatte die Schweiz 2013 verlassen und hatte fortan in Italien, Deutschland und Belgien gespielt, wo er 2018 die Meisterschaft feierte. Wechselbörse | 12.06.2024 15:15