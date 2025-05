Stand: 14.05.2025 14:33 Uhr Edvardsson hält TSV Hannover-Burgdorf die Treue

Jonathan Edvardsson spielt auch in der kommenden Saison für die TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga. Wie die "Recken" mitteilten, hat der Schwede seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit geht der 28-Jährige in seine fünfte Spielzeit bei den Niedersachsen. | 14.05.2025 14:32