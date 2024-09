Stand: 25.09.2024 23:01 Uhr Dynamo Kiew verliert in Hamburg klar gegen Lazio Rom

Vor nur 7.751 Fans im Hamburger Volksparkstadion hat der ukrainische Club Dynamo Kiew seine Heimspiel-Premiere in der Europa League klar verloren. Vor bedächtiger Kulisse unterlag der Vizemeister gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom mit 0:3 (0:3). Wegen des russischen Angriffskriegs trägt Dynamo seine zunächst vier Heimpartien unter Mithilfe des Zweitligisten Hamburger SV in der auf 57.000 Zuschauer ausgelegten Arena aus. Für Lazio trafen Boulaye Dia (5.) Fisayo Dele-Bashiru (34.) und erneut Dia (35.). Am Vorabend vor der Partie hatte es Krach gegeben. Die Hamburger Polizei zog mehrere Lazio-Fans aus dem Verkehr. Laut Angaben der Einsatzkräfte trafen sich in der Nähe des Rathausmarkts etwa 60 gewaltbereite italienische Fans. | 25.09.2024 22:58