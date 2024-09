Italienische Hooligans sorgen für Polizeieinsatz in Hamburg

Stand: 25.09.2024 06:48 Uhr

Wegen des Kriegs in der Ukraine trägt Dynamo Kiew seine Europa-League-Spiele in Hamburg aus - heute Abend gegen Lazio Rom. Bereits Dienstagabend haben gewaltbereite italienische Hooligans für einen großen Polizeieinsatz am Rathausmarkt gesorgt.