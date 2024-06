Stand: 15.06.2024 11:18 Uhr Dritter Hansa-Neuzugang: Gebürtiger Rostocker Jonas Dirkner kommt zurück

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat mit Jonas Dirkner seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Mecklenburger am Sonnabend bekanntgaben, kommt der gebürtige Rostocker von der VSG Altglienicke. Der defensive Mittelfeldspieler war bereits als Kind und Jugendlicher von 2009 bis 2018 für die Hansa-Nachwuchsakademie aktiv und wechselte dann in die U16 von Hertha BSC. Für die Berliner spielte der 21-Jährige im Nachwuchs und in der zweiten Mannschaft, seit 2022 war er beim Regionalligisten Altglienicke. Wechselbörse 3. Liga | 15.06.2024 11:18