Doppel-Karriere beendet - Kerber und Siegemund scheiden bei Olympia aus

Die Einzelkarriere von Angelique Kerber geht bei Olympia weiter, als Doppelspielerin hat sich die 36-Jährige am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. In der ersten Runde von Paris unterlag Kerber mit Laura Siegemund der britischen Paarung Katie Boulter/Heather Watson mit 2:6, 3:6. Zuvor hatte die Kielerin am Dienstag ihr Achtelfinale im Einzel gegen die Kanadierin Leylah Fernandez 6:4, 6:3 gewonnen und ist damit nur noch zwei Siege von einer Medaille entfernt. Die frühere Weltranglistenerste Kerber hatte am Tag vor der Eröffnungsfeier bekannt gegeben, dass sie nach dem olympischen Turnier ihre Karriere beenden wird. | 30.07.2024 19:07