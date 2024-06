Stand: 20.06.2024 08:37 Uhr "Der krasseste Verein": Albaniens EM-Held Gjasula adelt den HSV

Albaniens EM-Held Klaus Gjasula hat seinen ehemaligen Arbeitgeber HSV trotz der schwierigen persönlichen Zeit überschwänglich gelobt. Der Fußball-Zweitligist sei "mit Abstand der krasseste Verein, bei dem ich je gespielt habe", sagte der 34-Jährige nach dem 2:2 gegen Kroatien am Mittwoch in Hamburg. Der Profi von Darmstadt 98 erzielte erst ein Eigentor (76.) und sorgte dann für den späten Ausgleich (90.+5). Von Juli 2020 bis August 2021 hatte Gjasula für den HSV gespielt: "Ich persönlich hatte keine schöne Zeit. Trotzdem verachte ich den Verein nicht. Ist ein super Verein - und der gehört in die erste Liga." | 20.06.2024 08:37