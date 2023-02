Stand: 03.02.2023 21:39 Uhr Davis Cup: Zverev gleicht für Deutschland zum 1:1 aus

Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) hat das deutsche Davis-Cup-Team wieder auf Kurs gebracht. Der Olympiasieger gewann in Trier gegen Stan Wawrinka mit 6:4, 6:1 und bescherte Deutschland in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz den Ausgleich. Zum Auftakt hatte Oscar Otte gegen die Schweizer Nummer eins, Marc-Andrea Hüsler, mit 6:2, 2:6, 4:6 verloren. Am Sonnabend steht ab 13 Uhr zunächst das Doppel an, für das auf deutscher Seite Andreas Mies und Tim Pütz vorgesehen sind. | 03.02.2023 21:34