Stand: 02.12.2024 17:38 Uhr Davis Cup: Deutsches Team startet gegen Israel

Der angestrebte Weg zum Davis-Cup-Titel beginnt für die deutschen Tennisspieler um Alexander Zverev 2025 mit einer sportlich vermeintlich leichten Partie gegen Israel. Der Aufsteiger in die Weltgruppe ist Gastgeber der Begegnung. Das Duell dürfte aufgrund des Nahost-Konflikts aber auf neutralem Boden ausgetragen werden. Spieltermin ist entweder der 31. Januar und 1. Februar oder der 1. und 2. Februar. Ohne den Hamburger Zverev war das deutsche Team vor einer Woche in der diesjährigen Endrunde im Halbfinale an den Niederlanden gescheitert. | 02.12.2024 17:37