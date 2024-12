Stand: 28.12.2024 16:27 Uhr Darts-WM: Hannoveraner "Pikachu" erstmals im Achtelfinale

Ricardo Pietreczko hat den nächsten sportlichen Coup vollbracht und erstmals das Achtelfinale der Darts-WM in London erreicht. Der 30-Jährige aus Hannover besiegte am Sonnabend Vorjahreshalbfinalist Scott Williams aus England souverän mit 4:1 und steht damit in der Runde der besten 16. "Pikachu", wie Pietreczko genannt wird, ist erst der zweite deutsche Spieler, der bei einer WM das Achtelfinale erreicht hat. | 28.12.2024 16:26