Stand: 11.10.2024 12:06 Uhr DHB-Pokal: Handball-Kracher THW Kiel - Magdeburg terminiert

Das DHB-Pokal-Achtelfinalspiel von Handball-Rekordmeister THW Kiel bei Double-Gewinner SC Magdeburg ist zeitgenau terminiert. Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Freitag bekanntgab, werde die Partie am 13. November als letzte Begegnung des ersten Achtelfinal-Tages stattfinden. Anpfiff der Partie in der Kieler Arena ist um 20 Uhr. Eine Stunde zuvor, um 19 Uhr, werden am 13. November zwei weitere Partien mit Nordbeteiligung angepfiffen: TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt sowie HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten. Ergebnisse und Ansetzungen | 11.10.2024 12:06