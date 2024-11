Stand: 26.11.2024 10:27 Uhr DHB-Kapitänin Bölk will bei Europameisterschaft die "Big Points"

Auf der bevorstehenden Medaillenjagd von Deutschlands Handballerinnen bei der EM in Österreich sieht DHB-Kapitänin Emily Bölk die Männer als Vorbild. "Man muss die Big Points machen, wie die Männer im olympischen Viertelfinale gegen Frankreich, wenn man am Ende oben stehen will", sagte die Niedersächsin: "Solche Tage müssen auch wir erwischen, wenn es den großen Schritt geben und es ins Halbfinale gehen soll." Die DHB-Frauen warten seit WM-Bronze 2007 auf einen Platz auf dem Treppchen bei einem großen Turnier. | 26.11.2024 08:08