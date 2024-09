Stand: 07.09.2024 15:27 Uhr DFB-Pokal der Frauen: HSV siegt 9:0 in Duisburg

Die Zweitliga-Fußballerinnen des HSV sind am Sonnabend souverän in die nächste DFB-Pokal-Runde eingezogen. Die Hamburgerinnen gewannen beim MSV Duisburg mit 9:0 (4:0). Die Tore erzielten Vildan Kardesler (18.), Amelie Woelki (22., 52.), Dana Marquardt (36.), Mia Büchele (41.), Melina Krüger (82.), Christin Meyer (85., 86.) und Almudena Sierra (87.). Die Mannschaft des MSV, letztjähriger Bundesligist, nimmt nach finanziellen Schwierigkeiten in dieser Saison nicht an einem regulären Spielbetrieb teil. Ergebnisse des DFB-Pokals | 07.09.2024 15:27