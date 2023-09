Stand: 09.09.2023 17:35 Uhr DFB-Pokal: Werders Frauen ziehen in die dritte Runde ein

Die Bundesliga-Fußballerinnen des SV Werder Bremen haben im DFB-Pokal die dritte Runde erreicht. Das Team von Trainer Thomas Horsch gewann am Sonnabend bei Zweitligist Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (2:0). Die Tore für den SVW erzielten Amira Dahl (7.), Christin Meyer (30.) und Melina Kunkel (90.+2). Am kommenden Sonnabend starten die Bremer Fußballerinnen mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die neue Bundesliga-Spielzeit. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr. Ergebnisse des DFB-Pokals der Frauen | 09.09.2023 17:30