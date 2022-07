DFB-Pokal: TSG Neustrelitz chancenlos gegen Karlsruher SC Stand: 29.07.2022 19:48 Uhr Die TSG Neustrelitz hat in der ersten Runde des DFB-Pokals eine Überraschung deutlich verpasst. Der Fußball-Oberligist unterlag am Freitagabend dem Karlsruher SC mit 0:8 (0:3).

von Christian Görtzen

Damit ist auch der zweite Anlauf fehlgeschlagen, dem KSC in dem Wettbewerb ein Bein zu stellen. Einen ersten Versuch hatte es vor 15 Jahren gegeben. Damals unterlag Neustrelitz den Badenern mit 0:2 nach Verlängerung. Seinerzeit hatte es etwas von einem Pokalfight. Davon konnte dieses Mal keine Rede sein.

Klimaschutz-Aktion und Schweigeminute

Der Anpfiff vor 3.000 Zuschauern im Parkstadion erfolgte etwas später als ursprünglich geplant. Im Rahmen einer DFB-Aktion zum Umwelt- und Klimaschutz werden alle Erstrundenspiele im DFB-Pokal an diesem Wochenende eine Minute später angepfiffen. Wie der Deutsche Fußball-Bund dazu erklärte, solle die Zeit für Lautsprecherdurchsagen zum Thema Klimaschutz genutzt werden. Da zudem noch eine Schweigeminute für die am Donnerstag vergangener Woche verstorbene HSV-Legende Uwe Seeler abgehalten wurde, ging es erst um 18.02 Uhr los.

Hattrick: Schleusener schockt Neustrelitz

Bald darauf sah es aus Sicht der TSG und ihrer Fans schon sehr bitter aus. Nach einem Querpass von KSC-Profi Mikkel Kaufmann misslang in der Strafraummitte dem Neustrelitzer Justus Guth die Rettungsaktion. Er kickte Fabian Schleusener den Ball ans linke Knie, von dort sprang die Kugel ins Netz - der Favorit führt mit 1:0 (12.). Und nur zwei Minuten später dann gar mit 2:0. Wieder war es Schleusener.

Allerdings hatte der KSC-Profi Glück, dass ihm das zweite Erfolgserlebnis nicht wieder genommen wurde. Der 30-Jährige kam mit weit nach oben gestrecktem Fuß knapp vor dem aus seinem Tor geeilten TSG-Schlussmann Nicolas Delpino an den Ball. Über die Anerkennung des Treffers wegen gefährlichen Spiels hätte er sich nicht beschweren dürfen. In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es keinen Video-Schiedsrichter. Kurz vor der Pause machte Schleusener den Hattrick perfekt (41.). Neustrelitz hatte im ersten Abschnitt keine echte Torchance.

TSG kassiert drei Gegentore in sieben Minuten

Nach Wiederbeginn passierte lange Zeit wenig. Die TSG mühte sich. Und nach einer Stunde hatte Marcus Niemitz eine gute Gelegenheit, das Ergebnis etwas erfreulicher zu gestalten. Sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Stattdessen wurde es im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte noch deutlicher: Jerome Gondorf (67.), Malik Batmaz (72.), Daniel Gordon (74.) und Simone Rapp (82./87.) erzielten die weiteren Treffer zum klaren Sieg der Badener. Die TSG darf sich damit trösten, dass sie vom DFB für die Teilnahme an der ersten Runde eine Prämie in Höhe von 209.247 Euro erhält.

1.Spieltag, 29.07.2022 18:01 Uhr Neustrelitz 0 Karlsruher SC 8 Tore: 0: 1 Schleusener (12.) 0: 2 Schleusener (14.) 0: 3 Schleusener (41.) 0: 4 Gondorf (67.) 0: 5 Batmaz (72.) 0: 6 Gordon (73.) 0: 7 Rapp (83.) 0: 8 Rapp (87.)

Neustrelitz: Delpino - Delner (61. Przysowa), Riechert (82. Gäbel), Ladwig - Röth, Fijalkowski (67. Giese), Guth, Niemitz - Bednarczyk - Schmunck, Teetz (82. Keil)

Karlsruher SC: Weiß - M. Thiede, Gordon, Mar. Franke, Heise - Arase (70. Cueto), Breithaupt, Wanitzek (78. L. Jensen), Gondorf (71. Nebel) - Schleusener (61. Batmaz), M. Kaufmann (61. Rapp)

Zuschauer: 3000



Weitere Daten zum Spiel Delpino - Delner (61. Przysowa), Riechert (82. Gäbel), Ladwig - Röth, Fijalkowski (67. Giese), Guth, Niemitz - Bednarczyk - Schmunck, Teetz (82. Keil)Weiß - M. Thiede, Gordon, Mar. Franke, Heise - Arase (70. Cueto), Breithaupt, Wanitzek (78. L. Jensen), Gondorf (71. Nebel) - Schleusener (61. Batmaz), M. Kaufmann (61. Rapp)3000

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.07.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal