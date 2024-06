Stand: 27.06.2024 14:32 Uhr DFB-Pokal: HSV-Fußballerinnen in Runde eins beim 1. FC Magdeburg

Die Zweitliga-Frauen des Hamburger SV gastieren in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 1. FC Magdeburg. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Gespielt wird vom 17. bis 19. August. Die Bundesligisten greifen erst in der zweiten Runde (7. bis 11. September) ins Geschehen ein. Weitere Partien mit Nordbeteiligung: Hansa Rostock - VfL Bochum, Hertha BSC - ATS Buntentor, RW Göttingen - SV Meppen, FC St. Pauli - Arminia Bielefeld, SV Henstedt-Ulzburg - FC Viktoria 1889 Berlin, BSG Stahl Brandenburg - Kieler MTV. Ansetzungen | 27.06.2024 14:32