Stand: 25.11.2023 16:34 Uhr DFB-Pokal: HSV-Frauen unterliegen Leverkusen klar

Die Zweitliga-Fußballerinnen des HSV sind im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hamburgerinnen verloren am Sonnabend zu Hause gegen die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen mit 0:4 (0:1). Die Tore erzielten Karolina Vilhjalmsdottir (24.), Nikola Karczewska (52.), Janou Levels (58.) und Estrella Marino (61.). In der 2. Liga stehen die HSV-Frauen aktuell auf dem zweiten Platz. Am 10. Dezember treffen sie dort auf SG 99 Frauen.