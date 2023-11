Stand: 08.11.2023 10:16 Uhr DFB-Pokal: Gladbach - Wolfsburg live im Ersten

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal zeitgenau angesetzt. Demnach gastiert Bundesligist VfL Wolfsburg am Dienstag, 5. Dezember, ab 20.45 Uhr beim Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird live im Ersten übertragen. Zeitgleich tritt Zweitligist FC St. Pauli beim Viertligisten FC Homburg an. Der HSV ist einen Tag später im Duell zweier Zweitligisten gefordert: Das Gastspiel bei Hertha BSC in Berlin wird am Mittwoch, 6. Dezember, um 20.45 Uhr angepfiffen. Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal | 08.11.2023 10:14