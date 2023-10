Stand: 26.10.2023 16:15 Uhr DFB-Kapitänin Popp verpasst Nations-League-Spiele

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den wichtigen Nations-League-Spielen gegen Wales und Island auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 32 Jahre alte Stürmerin vom VfL Wolfsburg steht wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung, wie Interimstrainer Horst Hrubesch in Sinsheim sagte. Am Freitag (17.45 Uhr/Das Erste) spielt die DFB-Elf dort gegen Wales, am Dienstag (20 Uhr) in Island. "Sie hatte eine Verhärtung aus der Oberschenkelmuskulatur heraus", sagte der 72-Jährige. | 26.10.2023 16:16