Stand: 02.06.2024 11:05 Uhr DFB-Frauen: Wolfsburgs Hegering fällt verletzt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Polen am Dienstag (18 Uhr/live im Ersten) in Gdynia auf Abwehrchefin Marina Hegering verzichten. Die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg hat sich beim 4:1-Erfolg am Freitag in Rostock (ebenfalls gegen Polen) erneut eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen, wie eine DFB-Sprecherin am Sonntag bestätigte. Hegering werde ihr Reha-Programm beim Nationalteam beginnen. Über ihre Ausfallzeit machte der Verband keine Angaben. | 02.06.2024 11:04