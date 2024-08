Stand: 23.08.2024 13:53 Uhr DFB-Frauen: Frohms bekommt unter Bundestrainer Wück neue Chance

Christian Wück will sich bei den deutschen Fußballerinnen nicht auf eine Stammtorhüterin festlegen. "Für mich gibt es zwei Nummer Einsen", sagte der neue Bundestrainer der Nationalmannschaft bei seiner Vorstellung am Freitag. Ann-Kathrin Berger, die bei den olympischen Spielen überraschend den Vorzug vor der Wolfsburgerin Merle Frohms erhielt, habe das Vertrauen mit Leistung zurückgezahlt. "Aber Merle Frohms ist für mich genauso eine Nummer Eins", sagte Wück. Er werde mit den Spielerinnen sprechen und ihre Leistungen im Verein abwarten wollen. "Es wird ein Neubeginn werden", so der 51-Jährige. Für Frohms und den VfL Wolfsburg beginnt die neue Saison am Sonntag mit dem Supercup gegen den FC Bayern. | 23.08.2024 13:45