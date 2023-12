Stand: 15.12.2023 22:13 Uhr DEL: Siege für Bremerhaven und Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder auf Playoff-Kurs. Die Niedersachsen bezwangen am Freitag nach zuvor zwei Pleiten die Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Auf den zweiten Platz in der Gesamttabelle schoben sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern vor. | 15.12.2023 22:12