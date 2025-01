Stand: 17.01.2025 21:49 Uhr DEL: Pinguins-Spiel wegen Havarie abgebrochen - Grizzlys verlieren klar

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist das Topspiel von Spitzenreiter ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven wegen einer Havarie abgebrochen worden. Wie die Bremerhavener via Instagram mitteilten, konnte das Spiel wegen technischer Probleme zum Beginn des zweiten Drittels beim Stand von 0:2 nicht fortgesetzt werden. Dem Liveticker des ERC Ingolstadt zufolge soll eine Ammoniak-Leitung unter dem Eis defekt gewesen sein. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Die Zuschauer seien gebeten worden, die Arena zu verlassen. Die Wolfsburg Grizzlys unterlagen derweil in Nürnberg mit 0:4 (0:2, 0:0, 0:2). Ergebnisse und Tabelle | 17.01.2025 21:45