Stand: 15.12.2024 22:16 Uhr DEL: Niederlagen für Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auswärts geschlagen geben müssen. Bei den Straubing Tigers verloren die Niedersachsen mit 2:3 (0 :0, 1:1, 1:2). Justin Feser und Spencer Machacek erzielten die Treffer für die Wolfsburger, die in der Tabelle aus den Top-8-Rängen rutschten. Dritter bleiben die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die knapp mit 6:7 (2:0, 3:3, 1:3, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Nürnberg Ice Tigers verloren. Ergebnisse/Tabelle | 15.12.2024 21:55