Stand: 10.05.2024 10:32 Uhr DEL: Fischtown Pinguins stellen die meisten WM-Teilnehmer

Vizemeister Fischtown Pinguins aus Bremerhaven stellt bei der WM in Tschechien die meisten Spieler aller Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Allerdings ist WM-Debütant Lukas Kälble der einzige Pinguin in der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem bei der WM in Tschechien dabei Der lettische Torhüter Kristers Gudlevkis, die Verteidiger Phillip Bruggisser und Nicholas B. Jensen sowie die Stürmer Felix Scheel und Christian Wejse für Dänemark und der norwegische Angreifer Markus Vikingstad. | 10.05.2024 10:26