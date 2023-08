Cyclassics: Mads Pedersen gewinnt in Hamburg Stand: 20.08.2023 16:17 Uhr Sprint-Star Mads Pedersen hat die 26. Auflage der Cyclassics in Hamburg gewonnen. Der Radprofi vom Team Lidl-Trek siegte am Sonntag nach 205,4 Kilometern vor dem Niederländer Danny van Poppel vom Team Bora Hansgrohe.

Der 27-jährige Pedersen wurde seiner Favoritenrolle doch noch gerecht. Kurz vor dem Ziel auf der Hamburger Mönckebergstraße sprintete der Däne an eine dreiköpfige Ausreißergruppe um Nils Politt heran und flog an ihr vorbei ins Ziel.

Pedersen mit zwei Siegen in zwei Tagen

Pedersen, der bei der diesjährigen Tour de France eine Etappe gewann, hatte erst am Tag zuvor die Dänemark-Rundfahrt gewonnen. "Ich kam gut aus der Tour und jetzt ging es einfach darum, die Form so lange es geht zu halten", sagte er nach seinem Sieg in Hamburg. "Wenn du anfängst zu gewinnen, gibt dir das Selbstvertrauen, dann willst du noch mehr siegen."

Politts Hoffnungen, der fünfte deutsche Gewinner des seit 1996 ausgetragenen Rennens zu werden, wurden buchstäblich auf den letzten Metern zunichtegemacht. Der 29-Jährige vom Team Bora Hansgrohe hatte sich zusammen mit Yves Lampaert (Soudal Quickstep) und Brandon McNulty (UAE Team Emirates) etwa zehn Kilometer vor dem Ziel vom Peloton absetzen können.

Politt: "Beine sind uns eingeschlafen"

"Wir haben zu dritt alles probiert, auf den letzten zwei Kilometern sind uns aber die Beine eingeschlafen, das war natürlich sehr schade", sagte Politt im ARD-Interview. "Meine Beine haben ziemlich gebrannt." Der Kölner wurde am Ende Achter.

Seit 1996 gibt es die Cyclassics in Hamburg. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl Profi-Rennen als Teil der UCI World Tour sind und gleichzeitig jeder bei Amateur-Touren neben den Profis mitfahren kann. Schon vor dem Start der Profis legten die Jedermann-Fahrer über 60 und 100 Kilometer los. Die Organisatoren rechneten mit 12.500 Teilnehmern bei den Amateur-Rennen.

