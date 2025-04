Stand: 30.04.2025 12:31 Uhr Club-Boss Fritz lobt Entwicklung bei den Werder-Frauen

Clemens Fritz bewertet das DFB-Pokalfinale als Meilenstein für die Fußballerinnen von Werder Bremen. "Wir haben uns in den letzten vier Jahren sehr gut entwickelt. Das Finale ist für uns ein absolutes Highlight und das i-Tüpfelchen unserer Entwicklung", sagte der Werder-Geschäftsführer vor dem Endspiel am Donnerstag (16 Uhr/live im Ersten) gegen Bayern München in Köln. Fritz, der sein Team klar in der Außenseiterrolle sieht, fügte hinzu: "Es ist eine riesige Möglichkeit, Geschichte bei uns im Verein zu schreiben." | 30.04.2025 12:31