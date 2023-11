Stand: 23.11.2023 08:22 Uhr Calmund schwärmt in höchsten Tönen vom FC St. Pauli

Der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund ist begeistert vom Fußball des Zweitliga-Tabellenführers FC St. Pauli. Er sei Anfang November beim 2:0-Sieg bei der SV Elversberg im Stadion gewesen, erzählte der 75-Jährige. "Ich hatte Mitte September auch schon Elversberg gegen den HSV gesehen. Vom Tempo und der Taktik hat der HSV fast perfekt gespielt, die haben nur ihre dicken Chancen nicht genutzt", sagte Calmund über den damaligen 2:1-Sieg der Saarländer. "Dann sehe ich letztens St. Pauli. Wie die gespielt haben in Elversberg, boah, so was habe ich noch nie gesehen in der Zweiten Liga." | 23.11.2023 08:19